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92 حالة وفاة جديدة بالكورنا خلال يوم واحد

2021/04/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم بتاريخ 26 أفريل 2021، تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10444 وفاة.

كما تم بالتاريخ ذاته، تسجيل 1957 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7039 تحليلا مخبريا.
وبلغ عدد المتعافين 253 ألفا و58 شخصا بعد تعافي 1867 مريضا.
وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 2754 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 527 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 148 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين.

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