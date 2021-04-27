تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و27 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة لفيروس “كورونا” المستجد في معتمدية تطاوين الجنوبية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات الى 208 حالات تتوزع الى 92 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و43 وفاة في تطاوين الجنوبية، و 37 في غمراسن، و11 في بني مهيرة، و9 في البئر الاحمر، و7 في رمادة، و6 في الصمار، و3 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، حسب اخر تحيين للوضع الوبائي، نشرته اليوم الثلاثاء، 27 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية منها 17 اصابة في تطاوين الشمالية، و4 اصابات، في كل من تطاوين الجنوبية ورمادة، واصابة واحدة في كل من غمراسن والصما، وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 تاريخ تفشيه في الجهة 3870 حالة مؤكدة.

ويقيم حاليا 22 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين متجاوزا طاقة استيعابه القصوى (16 سرير) في انتظار الانتقال مساء اليوم او غدا الى المبنى الجديد لكوفيد-19 الذي يسع 20 سريرا منها 6 أسرة انعاش، كما يخضع الان 4 مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

هذا واطلق المدير الجهوي للصحة بتطاوين، طه المقدميني، صيحة فزع ودعا المواطنين إلى الحذر الشديد من العدوى باحترام البروتوكول الصحي من خلال التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالصابون والمطهرات، وهي افضل الوسائل للوقاية واتقاء مخاطر هذا الوباء وتجنّب مراحل العلاج المتقدمة على وجه الخصوص.