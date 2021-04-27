هام-مصابون بكورونا دون أعراض تلقوا لقاح كورونا: عضو اللجنة العلمية يوضح ويكشف..

دبارة اليوم الخامس عشر من رمضان..

القبض على شخص مفتش عنه لفائدة أحد الهياكل القضائيّة وصادر في شأنه حكم بالسّجن

اماطة اللثام على شبكة تمويل ارهابيين بالخارج بقيادة امرأة تونسيّة وزوجها الأجنبي

تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و27 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/04/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة لفيروس “كورونا” المستجد في معتمدية تطاوين الجنوبية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات الى 208 حالات تتوزع الى 92 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و43 وفاة في تطاوين الجنوبية، و 37 في غمراسن، و11 في بني مهيرة، و9 في البئر الاحمر، و7 في رمادة، و6 في الصمار، و3 في ذهيبة.
كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، حسب اخر تحيين للوضع الوبائي، نشرته اليوم الثلاثاء، 27 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية منها 17 اصابة في تطاوين الشمالية، و4 اصابات، في كل من تطاوين الجنوبية ورمادة، واصابة واحدة في كل من غمراسن والصما، وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 تاريخ تفشيه في الجهة 3870 حالة مؤكدة.
ويقيم حاليا 22 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين متجاوزا طاقة استيعابه القصوى (16 سرير) في انتظار الانتقال مساء اليوم او غدا الى المبنى الجديد لكوفيد-19 الذي يسع 20 سريرا منها 6 أسرة انعاش، كما يخضع الان 4 مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.
هذا واطلق المدير الجهوي للصحة بتطاوين، طه المقدميني، صيحة فزع ودعا المواطنين إلى الحذر الشديد من العدوى باحترام البروتوكول الصحي من خلال التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالصابون والمطهرات، وهي افضل الوسائل للوقاية واتقاء مخاطر هذا الوباء وتجنّب مراحل العلاج المتقدمة على وجه الخصوص.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn