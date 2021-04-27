تونس والجزائر تنطلقان في وضع استراتيجية للتعاون السياحي

انطلقت تونس والجزائر، الثلاثاء، في إعداد استراتيجية مشتركة للتعاون السياحي عبر احداث لجان عمل عن بعد بسبب ما تفرضه قيود كوفيد-19 في ظل تجاوز عدد السياح الجزائريين الوافدين على تونس 5 ملايين سائح أشهرا قليله قبل تفشي كورونا.

وأعطي اشارة انطلاق اعداد هذه الاستراتيجية وزير السياحة، الحبيب عمّار، ونظيره الجزائري وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد على بوغازي، خلال اجتماع عقد عن بعد، وفق بلاغ لوزارة السياحة.

وتهدف الاستراتيجية الى اقتراح ووضع برامج تعاون ثنائي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وسبل تطويرهما في البلدين، خاصّة، في ظلّ تحسن الحركة السياحيّة.

وأكد عمار، خلال الاجتماع، على الإرادة المشتركة لمواصلة الدفع نحو تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، على جميع الأصعدة وتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التكامل الاقتصادي وبالنظر كذلك إلى متانة العلاقات الثنائية السياسية والديبلوماسية والتاريخية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة توصّلت إلى ضبط خطّة عمل لإنعاش قطاع السياحة تهدف إلى ضمان استعادة النشاط السياحي نسقه ما بعد كورونا وذلك في إطار عمل تشاركي مع المهنيين والشريك الاجتماعي.

وشدّد على وجود رغبة في تبادل الخبرات مع الجزائر ومزيد دفع التعاون في مجالات ذات علاقة بالتكوين السياحي والتسويق والترويج والجودة والتفقد والتهيئة السياحية والإستثمار والتنمية وكذلك في مجال الصناعات التقليدية.

ونوّه محمد على بوغازي، من جهته، بمستوى العلاقات التاريخية، التّي تجمع البلدين مؤكدا حرص بلده على مزيد دفع علاقات التعاون الثنائي في عديد المجالات ومنها السياحة والصناعات التقليدية.