كورونا : تسجيل 119 وفاة و احصاء 1729 اصابة جديدة بالفيروس

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الاربعاء، بأنه تم بتاريخ يوم امس، تسجيل 119 حالة وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و563 وفاة وهي من ارفع الحصيلات المسجلة في تونس منذ انتشار هذا الفيروس مطلع مارس 2020.

كما تم يوم امس ايضا، تسجيل 1729 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6434 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين الى حدود يوم امس 255 ألفا و 870 شخصا بعد تعافي 2812 مريضا من هذا المرض.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 2791 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 523 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين.

وكانت الوزارة أعلنت في بلاغ سابق اليوم أن عدد المطعمين بلقاح ضد كورونا بلغ في اليوم 46 من الحملة الوطنية للتلقيح345 الفا و914 شخصا من بينهم 271 الفا و 129 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح و74 الفا و785 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قد اقرت اليوم الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية للفترة من 3 إلى 16 ماي القادم، من بينها فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي.