محكمة زغوان تردّ على الهايكا بخصوص ملف اذاعة القرآن الكريم

ردّ نضال التليلي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بزغوان والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان على تصريحات رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي في علاقة بملف شكاية سعيد الجزيري وإذاعة القرآن الكريم.

وأوضح التليلي في تصريح لإذاعة موزاييك أن بعض المغالطات تسربت لهذا الملف حول عدم قيام النيابة العمومية بدورها وامتناعها عن تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الشاكي بالهايكا والأعوان المحلفين هي اذاعة القران الكريم أي الشركة في شخص ممثلها القانوني وليس سعيد الجزيري الذي لا صفة له في القضية ولم يتقدم بأي شكاية .

ونفى رفض النيابة العمومية تمكين الهايكا من الضابطة العدلية، مؤكدا أن مراسلة الهيئة لم توجه إلى النيابة العمومية بل إلى المصالح الامنية لمساعدتها في تنفيذ قرار الحجز “والمصالح الامنية طلبت الاستشارة.. نحن لا نعطي القرار بالمساعدة بالقوة العامة لسبب بسيط أن الهايكا وفي اطار علاقتها ببقية الادارات يمكنها أن تقوم بتسخير اعوان القوة العامة لتنفيذ مقرراتها”.

وتابع نضال التليلي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بزغوان ”نقطة ثانية خاطئة، حكم المحكمة لم يكن استنادا على عدم وجود وثيقة اختفت من الملف، بل المحكمة قرت رفع الحجز لعدة أسباب من بينها وجود نزاع اداري قديم بين الهايكا والاذاعة”.