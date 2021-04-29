سيدي بوزيد : إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في معتمدية منزل بوزيّان

أقرّت اللجنة المحلّية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمنزل بوزيان اليوم الخميس العديد من الإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات.

وتتضمّن هذه الإجراءات تعليق صلاة التراويح والجمعة لمدة أسبوع واحد ومنع انتصاب السوق الأسبوعية والاقتصار على الخضر والغلال ودعوة البلدية للتنسيق مع الأمن لفرض التباعد بين التجار الى جانب تطبيق القانون بكل جدية على أصحاب المقاهي وذلك بمنع استغلال الفضاء الداخلي ولعب الورق وتعاطي الشيشة وأيضا تطبيق قانون منع جولان العربات بعد الساعة السابعة.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية سيدي بوزيد قد بلغت 7359 منها 6099 حالة شفاء و245 وفاة في حين يبلغ عدد الحالات المصابة بمعتمدية منزل بوزيان 142 حالة تم تسجيل 36 حالة منها خلال أقلّ من أسبوع.