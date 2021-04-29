المهدية : تسجيل حالتي وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الخميس، حالتي وفاة لمصابين اثنين بمعتمدية الجم (مواطنين يبلغان من العمر 77 سنة).

وكشفت نتائج التحاليل الطبية، الصادرة اليوم، 58 إصابة جديدة بالفيروس التاجي توزعت إلى 24 بالجم و10 بالسواسي و8 بكل من المهدية وشربان و7 إصابات بقصور الساف وإصابة واحدة بالشابة.

وتعافى، في المقابل، 59 مصابا للشفاء التام وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9454 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 10749 إصابة من بينها 308 حالة وفاة و987 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 448 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 14527 من بينهم 3942 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

يشار إلى أن عمر بن منصور المدير الجهوي للصحة بالمهدية قد أكد، في تصريح إعلامي، أنه تقرر إرجاء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر مع الاقتصار على العمليات المستعجلة وذات العلاقة بمرض السرطان بسبب عدم توفر أسرّة الانعاش والأكسجين التي شغلها المصابين بفيروس كورنا بنسبة 100 بالمائة.