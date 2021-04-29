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كورونا : تونس تسجل 78 حالة وفاة و1902 إصابة جديدة

2021/04/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الخميس، بأنه تم بتاريخ يوم امس، تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و641 وفاة .
كما تم يوم امس ايضا، تسجيل 1902 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6400 تحليلا مخبريا.
وبلغ عدد المتعافين الى حدود يوم امس 258 ألفا و 190 شخصا بعد تعافي 2320 مريضا من هذا المرض.

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