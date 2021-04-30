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تعليق صلاتي الجمعة والتراويح لمدة أسبوع بهذه الجهة..

2021/04/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّرت أمس الخميس 29 افريل 2021 اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمعتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، تعليق صلاتي التراويح والجمعة لمدة أسبوع واحد ومنع انتصاب السوق الأسبوعية والإقتصار على الخضر والغلال و دعوة البلدية للتنسيق مع الأمن لفرض التباعد بين التجار وتطبيق القانون بكل جدية على أصحاب المقاهي، وذلك بمنع استغلال الفضاء الداخلي ولعب الورق وتعاطي الشيشة إلى جانب تطبيق قانون منع جولان العربات بعد الساعة السابعة.

ودعت اللجنة في بلاغ لها إلى ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ واستعمال الكمامة و عدم الخروج إلا للضرورة، خصوصا أن الوضع الوبائي بالمنطقة أصبح خطيرا جدا، وأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أعلى درجاتها.

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