عاجل: اجتماع للحسم في مسألة غلق الحدود..وهذه التفاصيل..

قال وزير الصحة، فوزي المهدي إن اجتماعا سينعقد، اليوم الجمعة، لوزراء النقل و السياحة والخارجية ومختلف الجهات المعنية لتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة للوافدين على تونس وذلك بعد تسجيل إصابات بالسلالة الهندية في فرنسا.

وقال الوزير في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، على هامش انطلاق حملة التطعيم بمركز رعاية المسنين بمنوبة، إن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، هي لجنة مستقلة، تقوم بتقديم المقترحات للجنة الوطنية والتي تدرسها بدورها على ضوء الظروف والوضع الاقتصادي والاجتماعي ثم تقوم باتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد الوزير أن غلق الحدود ليس خطا أحمر، وأنه بالإمكان اللجوء إلى هذا القرار وفقا لتطور الوضع الوبائي.