شاب أجنبي يفتح عيادة أسنان داخل منزله دون رخصة

تمكنت وحدات الأمن الوطني ببن قردان الجنوبيّة من إلقاء القبض على شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية امتهن طبّ الأسنان دون الحصول على ترخيص قانوني بمحلّ سكناه بالجهة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المنزل المذكور وضبط المعني متلبّسا وهو بصدد ممارسة مهنة طبّ الأسنان أين تمّ العثور على أدوات طبية وتجهيزات خاصّة بطبّ الأسنان وأدوية مختلفة كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 800 دينار.

وبالتحرّي مع المظنون فيه اعترف بإعداد محلّ سكناه كعيادة لطبّ الأسنان دون رخصة كما اعترف بممارسته للنشاط المذكور دون رخصة وغير متحصّل على شهادة في الغرض.