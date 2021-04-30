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ائتلاف الكرامة يقاضي النّائبة ليلى الحدّاد

2021/04/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدّم نوّاب كتلة ائتلاف الكرامة اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، بتوجيه شكاية جزائيّة ضدّ النّائبة بمجلس نوّاب الشعب، ليلى الحدّاد على إثر تصريحاتها بأنّ “نواب الكتلة استقبلوا منفذ الجريمة الإرهابية بباريس، وأنّ خطاباتهم التي يقدمونها بالبرلمان تؤدي إلى القيام بجريمة بشعة”.

وجاء في مطلب الشكاية الجزائيّة التي نشرها النّائب عبد اللطيف العلوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنّه لا علاقة لائتلاف الكرامة ولا لكتلته النيابية من قريب أو من بعيد بالشّخص المذكور،و أنّه يستحيل أن يكون قد تمّت استضافته بالبرلمان أو خارجه.

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