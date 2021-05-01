سليانة : 4507 شخصا تلقوا التطعيم ضد وباء كوفيد -19 منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح

بلغ عدد الأشخاص اللذين تلقّوا التطعيم ضدّ وباء كوفيد-19 منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح بولاية سليانة إلى غاية أمس الجمعة 4507 شخصا وفق ما أكده الناضر بالمركز الجهوي للتلقيح عبد الستار المناعي صباح اليوم السبت في تصريح لمراسلة(وات) مشيرا إلى أن 1522 منهم تلقّوا الجرعة الثانية.

وأضاف المناعي أنه تم اليوم إستدعاء مايقارب 350 شخصا لإجراء التلقيح مضيفا أن عملية التلقيح تجري في ظروف طيبة بتظافر جهود جميع الأطراف المتداخلة وفق تعبيره.

وأكد أن نسبة الإقبال على التلقيح شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام الفارطة، داعيا السلط المركزية إلى ضرورة فتح مركز تلقيح ثان جنوب الولاية لتقريب المسافات لمتساكني المعتمديات البعيدة كالروحية مثلا خاصة أن كبار السن يتكبدون عناء التنقل.

وشهد المركز الجهوي للتلقيح بسليانة اليوم السبت إقبالا مكثفا من قبل عدد هام من المواطنين حسب ما عاينته مراسلة (وات) في الجهة.

يذكر أن عدد الإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 4343 إصابة مؤكدة و191 حالة وفاة.