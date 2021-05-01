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بن عروس : تسجيل حالتي وفاة جديدتين و88 اصابة و بفيروس كورونا

2021/05/01 أخبار, مجتمع

أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدّي لانتشاره بولاية بن عروس محمد بن خليفة ، أن الفرق المعنية بالعينات المخبرية تلقت إعلاما بإصابة 88 حالة جديدة بفيروس كورونا بعد أن أجرت 330 عيّنة تم رفعها خلال الساعات الأربع وعشرين المنقضية ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة الى 12176 إصابة .

في المقابل سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 430 حالة .
وانضاف إلى سجل المتعافين من الفيروس، وفق نفس المصدر 130 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية منذ بداية الجائحة الى 11258 حالة.
وفي نفس السياق تلقّى 1329 شخصا من المسجلين في منظومة التلقيح جرعاتهم بالمراكز الجهوية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 .

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