سيدي بوزيد: تسجيل 69 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم السبت 69 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 11 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 7475إصابة مؤكدة من بينها6145 حالة شفاء و246 حالة وفاة.

وذكر محمد الزاهر الاحمدي انه يتم حاليا ايواء 56 مصابا بفيروس “كورونا” بالمستشفيات في الجهة وهو رقم أكبر من طاقة الايواء وتسبّب في ضغط كبير على أسرّة الأوكسيجين .

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار عدوى فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد على المعتمديات بسوق الجديد 267 حالة وسيدي بوزيد الغربية 2797 حالة وجلمة 309 حالة والمزونة 470 حالة ومنزل بوزيان 145 حالة وبئر الحفي 312 حالة والرقاب 719 حالة والمكناسي 533 حالة وسيدي بوزيد الشرقية 837 حالة والسبالة 335 حالة والسعيدة 78 حالة وأولاد حفوز 442 حالة وسيدي علي بن عون 231 حالة.