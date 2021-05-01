نابل : نابل: تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و238 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تحيين جديد للوضعية الوبائية المتصلة بانتشار فيروس كورونا، صادر اليوم السبت، عن تسجيل 12 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 612 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتتوزّع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على 6 حالات وفاة بتاريخ اليوم السبت و4 وفيات بتاريخ امس الجمعة بالإضافة الى تسجيل حالتي وفاة بتاريخ أول امس الخميس تم التبليغ عنها اليوم السبت و تتراوح أعمار المتوفّين بين 63 و88 سنة.

ويفيد التحيين ذاته، أن نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة والبالغ عددها 611 تحليلا أسفرت عن رصد 238 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات النشطة أي الحاملة للفيروس الى 1590 إصابة من مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة والذي ارتفع ليبلغ 19338 حالات.

وسجّل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية الخاصة بالجهة ارتفاعا ليبلغ 126 حالة إيواء من بين المصابين بالفيروس الذين يتلقون رعاية طبية.