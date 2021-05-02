انخفاض مرتقب في درجات الحرارة ونزول أمطار متفرقة اليوم الأحد

تتميز حالة الطقس خلال اليوم الأحد بانخفاض مرتقب في الحرارة مع تنقل الرياح للقطاع الشمالي لتتراجع الدرجات القصوى إلى مستوى 23/19 بالمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي التي نشرها على موقعه عبر شبكة الانترنات اليوم.

وينتظر نزول أمطار متفرقة ورعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب..

أما الرياح فتكون معتدلة عموما لا تتجاوز سرعتها مستوى 30 كلم/س، ويكون البحر مضطربا إلى قليل الاضطراب.