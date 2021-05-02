الخطوط التونسية- كوفيد -19: شروط الدخول إلى التراب التونسي من 3 إلى 16 ماي 2021

ذكرت الخطوط التونسية، الأحد، أنه يتعين على المسافرين الوافدين على تونس، اعتبارا من يوم غد الاثنين 3 ماي 2021، الالتزام بالشروط التالية:

1 – الاستظهار أثناء القيام بعملية التسجيل بالمطار بنتيجة تحليل مخبري “بي سي ار” سلبية، لم يمض على تاريخها 72 ساعة عند التسجيل للسفر بمطار المغادرة، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والذين تم إعفاؤهم من هذا الإجراء. كما يجب تقديم شهادة التحليل المخبري السلبي من قبل المسافر إلى المصالح الصحية عند نقطة التفتيش الحرارية عند وصوله إلى المطارات التونسية.

وفي حال عدم تقديم المسافر لنتيجة تحليل مخبري سلبية، فسيقع حرمان المسافر من عملية التسجيل.

2 – خضوع الركاب إلى اختبار فحص سريع عند وصولهم إلى تونس.

3 – الخضوع الى حجر صحي إجباري لمدة 7 أيام، بداية من تاريخ الوصول في أحد مراكز الحجر الصحي المخصصة لهذا الغرض، على نفقتهم الخاصة، ووجوب تقديم وثيقة تثبت عملية الحجز والخلاص عند القيام بعملية التسجيل بمطار المغادرة، وخلافا لذلك سيتم رفض عملية تسجيل المسافر.

4 – القيام بتحليل كوفيد – 19 “بي سي آر” ثان بين اليوم الخامس والسابع من الحجر الصحي الاجباري على نفقتهم، واذا كان التحليل سلبيا فسيتم السماح برفع الحجر الصحي الاجباري مع الالتزام باحترام الاجراءات الصحية الوقائية المطلوبة.

5 – تقديم كل المعطيات المطلوبة بشكل اجباري على الموقع التالي:

https://app.e7mi.tn

ويتعين عليه اثر ذلك طباعة وتوقيع الوثيقتين الموجودتين بالتطبيقة وهي بطاقة صحية وبطاقة التزام وتقديمهما الى المصالح الصحية في نقطة المراقبة الحرارية عند الوصول الى المطارات التونسية بعد التثبت من الوثيقتين من طرف شركات الطيران قبل المغادرة.

يذكر ان الخطوط التونسية نشرت قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري وهي 7 نزل في سوسة و6 في تونس العاصمة و5 بالحمامات و3 بالمنستير ونزل واحد بكل من جربة ميدون وحمام الشط ( بن عروس) والمرسى وآخر بالنصر 2 (ولاية اريانة) واخيرا نزل ببنزرت