عدد المطعمين باللقحات ضد فيروس كورونا يتجاوز، أمس السبت، 400 ألف ملقّحا

بلغ عدد المطعّمين باللقاحات المضادة لكوفيد-19، أمس السّبت، غرة ماي الجاري، 14073 ملقحا، ليرتفع العدد الجملي للمطعمين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس المنقضي 400 ألف و364 شخصا .

وتلقى 4892 شخصا من بين المطعمين أمس، الجرعة الثانية، فيما حصل 9181 آخرين على الجرعة الأولى من التلقيح، حسب بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأوضحت أن مجموع الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولي بلغ 305484 مطعما فيما ارتفع إلى حدود 94880 عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية.

يذكر أن عدد المسجلين في المنصة الالكترونية للتسجيل عن بعدwww.evax.tn بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال و20 دقيقة، مليونا واحدا و473 ألفا و534 مسجّلا.