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انقطاع مياه الشرب بالمناطق العليا بولاية تطاوين

2021/05/02 أخبار, المصدر, متفرقات

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، أن عطبا مفاجئا طرأ، صباح الأحد، على قناة الجلب الرئيسية قطر 300مم باتجاه تطاوين على مستوى النقطة الكيلومترية 35 قبالة مشروع محطة الغاز بالجهة، ما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب.
وأضافت الشركة في بلاغ لها، انه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم الأحد.

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