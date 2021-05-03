تسجيل 1004 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة الى غاية يوم 02 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ لها، الإثنين، تسجيل 1004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47 حالة وفاة خلال 24 ساعة الفارطة ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة في تونس الى 312 الفا و747 اصابة في حين بلغ اجمالي عدد الوفايات بالوباء الى حد الان 10915 وفاة .

كما بلغ العدد الجملي للمتعافين 264 الفا و730 شخصا في ما بلغ عدد التحاليل المنجزة للتقصي عن الفيروس الى حد الان 1328 الف و283 تحليلا وفق ذات البلاغ.

ويعد عدد الاصابات الجديدة المكتشفة الاعلى منذ انتشار الوباء في تونس مما حدى بوزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا الى اقرار غلق عدد من المناطق بالجمهورية والتشديد على ضرورة الالتزام بحظر الجولان للتوقي من الفيروس حسب ذات البلاغ .