هام: تكليف اللجنة العلمية بمهام جديدة..وهذه التفاصيل…

انا يقظ تكشف عن توزيع اعتباطي وعشوائي للتلاقيح..

دبارة اليوم الواحد والعشرون من رمضان…

عاجل-جليلة بن خليل: نحن في فترة صعبة جدا..الوضع خطير ونتوقع تسجيل ارقام قياسية خلال شهر ماي..

القصرين:المصالح الديوانية بالشبيكة تتدخل لتامين عملية توزد عدد من الشاحنات بمادة الاكسيجين الطبي

2021/05/03 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

افادت مصالح الديوانة ببوشبكة من ولاية القصرين اليوم الاثنين بانها تولت توفير الطاقة الكهربائية من مولداتها الخاصة بأجهزة الكشف بالأشعة لإتمام عملية تزوّد عدد من الشاحنات التونسية بمادة الأوكسيجين .
وكان رئيس رئيس الحكومة هشام مشيشي اكد امس الأحد لدى اشرافه بوزارة الصحة بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية على اجتماع بوزير الصحة والاطارات العليا بالوزارة، على العمل على ايجاد الحلول العملية لتجاوز نقص الاوكسيجين في المستشفيات العمومية قائلا “ان كل امكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة حتى تستورد الاوكسيجين وتوفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن، ،. وطالب الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين.
وقد تم التنسيق العاجل مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تدخلت للترفيع في قوة التيار الكهربائي الخاص بعداد التيار الكهربائي الموجود خارج اروقة أجهزة الكشف بالأشعة بمعبر بوشبكة .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn