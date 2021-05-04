منظمة الصحة العالمية تحسمها بخصوص لقاح سبوتنيك الروسي..

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تنوي إعلان تقديرها لمدى أمان لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في شهر يونيو أو يوليو.

وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة، ماريانجيلا سيماو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الخبراء “يحللون الخبرة الإنتاجية والسريرية” الخاصة باللقاح في روسيا.

وأوضحت سيماو أن فريق خبراء المنظمة لقد وصل منذ أسبوعين إلى روسيا حيث بدأ تقدير الاختبارات السريرية، ليباشر يوم 10 مايو تفقد مواقع الإنتاج.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق حتى الآن “ملفا كاملا”، وبإمكان المنتج أن يمنحها عطيات إضافية خلال سير عملية التقدير.

وأوضحت: “فور حصولنا على ملف كامل وبيانات حول مدى تناسب عملية الإنتاج للمعايير المحددة، قد يتم تقدير اللقاح من قبل فريق الخبراء الفنيين. نتوقع أن يحدث ذلك في أواخر يوليو أو في يونيو”.

ويمثل “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19″، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة “لانسيت” الطبية.

وكالات