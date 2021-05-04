اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تجتمع عشية اليوم للنظر في مقترحات جديدة خلال فترة عيد الفطر

أفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أمان الله المسعدي أن اللجنة ستجتمع عشية اليوم الثلاثاء للنظر في مقترحات جديدة خلال فترة عيد الفطر من أجل احتواء كوفيد-19

،وأكد أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا الثلاثاء أن الاجتماع سيتدارس تطور الوضع الوبائي وسيتمحور حول بحث مقترحات لاجراءات يمكن اتخاذها في فترة عيد الفطر بهدف تطويق كورونا

ويأتي الاجتماع غداة اعلان كل من الجزائر والمغرب تسجيل حالات للاصابة بالسلالة الهندية وهي من ضمن أكثر السلالات خطورة

ونبه المسعدي من مخاطر انتقال هذه السلالة عبر السفر الى تونس من بلدان أخرى في وقت تغلق فيه كل من الجزائر والمغرب حدودهما

وفي آخر تحيين لها سجلت وزارة الصحة أمس الاثنين 1004 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 من الوفايات

ومنذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020 ناهزت الحصيلة الجملية للوفيات قرابة 11 ألفا وتواجه تونس حاليا أزمة صحية منذ ظهور الاصابات بالسلالة المتحورة البريطانية التي تمثل 80 بالمائة من مجموع الاصابات وتشير المعطيات الى أن الأطقم الطبية تكابد من أجل ضمان استمرارية تأمين العلاج وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الحالة الوبائية الى انهيار المنظومة الصحية