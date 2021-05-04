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اجمالي التلاقيح يناهز 425 ألف تلقيح في اليوم الثاني والخمسين من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

2021/05/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ العدد الإجمالي للتلاقيح 424485 تلقيحا،في اليوم الـ52 من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد الموافق ليوم 3 ماي الجاري، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة.

وقد بلغ عدد المنتفعين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمس الاثنين 3 ماي الجاري 8684 شخصا منهم 6295 شخصا حصل على الجرعة الأولى من اللقاحات، و2689 شخصا حصل على الجرعة الثانية.

ووصل العدد الإجمالي للمنتفعين بالجرعة الثانية من التلاقيح 103833 منتفعا.

من جهة أخرى تجاوز عدد المسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح “إيفاكس” حوالي 1 مليون و515 ألف شخص الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

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