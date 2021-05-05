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عبد اللطيف العلوي: “قيس سعيّد سينتهي سياسيّا اذا رفض ختم قانون المحكمة الدستوريّة”

2021/05/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي اليوم الأربعاء 5 ماي 2021 أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ”سينتهي سياسيا” إذا رفض ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية”.

وأضاف العلوي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الأربعاء 5 ماي 2021 : ” سيخرج نفسه نهائيّا من معادلة الحلّ في هذا البلد، حتّى وإن بقي يصلّي كلّ يوم في الجوامع ويخطب في الثّكنات، ويلوّح بقبضته المعروقة في وجوهنا في الأعياد والمناسبات! ”
كما أكّد أنه لا أحد سيقتحم عليه قصره بالجيش والدّبّابات ليجبره على احترام الدّستور، لكنّه سياسيّا، سيفعل بنفسه أكثر ممّا يمكن أن يفعله الجيش والدّبّابات…سيثبت مرّة أخرى، لكلّ العالم، وبوضوح أشدّ ولا يقبل التّأويل هذه المرّة، أنّه خارج عن القانون خارق للدّستور خرقا جسيما وأنّه فقد أهمّ واجب يكتسب منه شرعيّته: حماية الدّستور وفق تعبيره .

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