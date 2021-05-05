في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:
في رادس
النادي الافريقي – الترجي الرياضي (تجرى حاليا)
في باردو
الملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)
النجم الساحلي 0
في باجة
الاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)
اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)
في المهدية
مستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)
نجم المتلوي 0
في القيروان
شبيبة القيروان 0
النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)
في صفاقس
النادي الصفاقسي 0
مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)
في تطاوين
اتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)
الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)
الرابطة 1- الجولة 24 – النتائج والهدافون
في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء: