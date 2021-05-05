الرابطة 1- الجولة 24 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

في رادس

النادي الافريقي – الترجي الرياضي (تجرى حاليا)

في باردو

الملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)

النجم الساحلي 0

في باجة

الاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)

اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)

في المهدية

مستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)

نجم المتلوي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)

في صفاقس

النادي الصفاقسي 0

مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)

الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)