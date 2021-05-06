نادال يتأهل إلى الدور الثالث لبطولة مدريد للأساتذة

تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني على العالم الى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس للأساتذة (ذات ألف نقطة) بفوزه على مواطنه كارلوس ألكاراس المصنف 120 عالمياً بمجموعتين دون مقابل امس.

ففي منافسات الدور الثاني للبطولة تغلب نادال المصنف الاول للبطولة على ألكاراس بواقع 6-1 و6-2 .

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الاسترالي أليكسي بوبيرين الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الإيطالي يانيك سينر بواقع 7-6 و6-2.

وسيسعى نادال لزيادة غلته من الأرقام القياسية في بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى والمقررة من 23 ماي الجاري وحتى 6 جوان المقبل، حيث فاز باللقب 13 مرة، وفي حال نجاحه في الفوز باللقب سيتخطى نظيره السويسري روجيه فيدرر الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات الغراند سلام بـ 20 لقباً لكل منهما.