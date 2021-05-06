رصد الصاروخ الصيني فجر اليوم في تونس..وهذه التفاصيل…

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2021/05/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تمكنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك فجر اليوم الخميس 06 ماي 2021 في حدود السّاعة 4 و 42 دقيقة صباحا، من الرصد البصري والفوتوغرافي للصاروخ الصّينيّ CZ-5B الذي فقدت السّلطات الصينيّة السّيطرة عليه بعد وضعه المحطّة Chang’e في مدارها.

وقد أثبتت معطيات الرّصد إثر عبور هذا الصّاروخ للسماء التونسية هذا الصّباح دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة وهوما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما ولكن يرجّح أكثر تدميره بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و 9 ماي 2021.

وأشار نفس المصدر إلى أنّ المحطة الصينيّة قد مرّت في سماء تونس 11 دقيقة قبل مرور الصاروخ على مسار ثابت ما يعني نجاح وضعها في هذا المدار.

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