منح رخص إستثنائية لعمل سيارات “اللواج” من 10 إلى 18 ماي بشروط

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك في مراسلة لها امس الخميس 6 ماي 2021، لرئيس الجامعة الوطنية للنقل بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الفرقة الوطنية لسيارات الأجرة ”لواج”) أنه بمناسبة عيد الفطر سيتم منح رخص استثنائية لسيارات الأجرة ”لواج” لحمل الركاب من داخل المحطات إلى جميع مناطق الجمهورية من الفترة الممتدة بين 10 و18 ماي الجاري.

هذا وشددت الوزارة على احترام نظام العمل وبحمل الركاب من داخل محطات سيارات الأجرة في الاتجاه المقصود إلى المحطة والتسجيل في قائمات هذا الاتجاه طبقا للأولويات التالية؛

– الأولوية لسيارة الأجرة التي تنص بطاقة استغلالها على المحطة التي تتواجد فيها والمحطة المقصودة كنقطة انطلاق ونقطة وصول.

-الأولوية للسيارة التي تنص بطاقة استغلالها على المحطة المقصودة كنقطة انطلاق

-الأولوية للسيارة التي تنص بطاقة استغلالها على المحطة التي تتواجد فيها كنقطة عبور والمحطة المقصودة كنقطة انطلاق او نقطة وصول أو نقطة عبور.

-بقية السيارات

لا يمكن لأصحاب سيارات الأجرة ”لواج” التسجيل في اتجاه نقطة خارج الخط المنصوص عليه ببطاقة الاستغلال إلا عند عدم وجود مسافرين في هذا الخط وموافقة ممثل الهيئة.