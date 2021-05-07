تراجع تدريجي لفاعليّة التقلبات الجويّة الأخيرة الجمعة..

تشير توقعات معهد الرصد الجوّي إلى تراجع تدريجي لفاعليّة التقلّبات الجويّة الأخيرة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة والرعدية، أحيانا، لتتواصل على المرتفعات الغربية وقد تشمل محليا و بفاعلية أقل عددا من المعتمديات الشرقيّة للشمال والوسط. وتكون السماء مغشاة بسحب عابرة على مناطق الجنوب عموما. وتهب الرّياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم في الساعة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة. ويكون البحر مضطربا بكافة المجالات البحرية. في ما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا، متوقعا، لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 28 و33 درجة ببقيّة المناطق.