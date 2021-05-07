بطاقة ايداع بالسجن في حق فتاة انتحلت صفة طبيبة تجميل

مستجدات في ملف رجل الاعمال شفيق جراية..

حبيب خذر يعلّق على امكانيّة عدم ختم قانون المحكمة الدستوريّة من قبل قيس سعيّد

فرنسا تمنح الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي لمساهمتهم في مجابهة جائحة كورونا

عاجل: منظمة الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لكورونا..

2021/05/07 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم.

وقال المكتب في بيان إنه “بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد -19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في إفريقيا”.

وأوضح أن “إفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 بالمائة قبل أسابيع”، مشيرا إلى أن “حوالي نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن”.

وأضاف: “جرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج “كوفاكس” الأممي منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها”.

 

وكالات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn