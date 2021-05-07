تلقي 13051 شخصا التطعيم ضد كورونا خلال اليوم 55 من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تم بتاريخ يوم الخميس 6 ماي الجاري تلقي 13091 شخصا للتطعيم ضد كورونا من مجموع 457568 شخصا تلقوا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي وبلغ العدد الجملي للملقحين بالجرعة الثانية 123789 شخصا
وأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العدد الاجمالي للمسجلين على منظومة التسجيل “ايفاكس” بلغ 1547503 مسجلا
وجددت الوزارة في اليوم 55 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة التسجيل المخصصة لذلك
وجدير بالاشارة الى ان وزارة الصحة سجلت بتاريخ يوم 5 ماي الجاري 86 حالة وفاة و1410 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الجملي للوفايات والاصابات منذ ظهور الوباء خلال مارس 2021 على التوالي الى 11208 حالة وفاة و317010 اصابة بالفيروس