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امكانيّة الغاء الدعم و تقليص كتلة الأجور: محمّد الطرابلسي يوضّح

2021/05/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


أكد وزير الشؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي إن تونس تتجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار بنفس التعهدات التي قدمتها في 2015، مبينا أن الإشكال حاليا يتمثل في منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيها وليس في تقليص كتلة الأجور، وفق موزاييك أف أم.

كما أوضح الطرابلسي أن مسألة الدعم مطروحة منذ أكثر من 30 سنة في تونس وجميع الأطراف متفقة على وجود مشكل في هذه المنظومة “لهذا سنتجه إلى دعم العائلات عوضا عن دعم البضائع… وسنبحث عن إستراتيجية أو طريقة لتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال اعتماد تجارب دول أخرى وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء”.

وكشف الطرابلسي أن الوزارة تملك قاعدة بيانات بالعائلات التي تمثل الطبقة الوسطى والعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ستستفيد بفضل هذا الاجراء من 5 آلاف مليار كانت مخصصة لدعم المواد على أن يتم ذلك بالتدريج.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن البريد التونسي سيتولّى توزيع بطاقات الدعم اعتمادا على المعرف الاجتماعي بغاية تقليص هامش الخطأ، بالاستعانة بقائمة بيانات وزارته والصناديق الاجتماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.

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