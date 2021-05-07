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توننداكس يرتفع عند اغلاقه الأسبوعي بنسبة 2ر1 بالمائة وسط تداولات فاقت 31 مليون دينار

2021/05/07 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، أسبوعه الممتد من 3 الى 7 ماي 2021 ، على ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمائة مدركا 7250 نقطة مما حسن مردوديته بنسبة 3ر5 بالمائة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق على امتداد أسبوع تداول زهاء 2ر31 مليون دينار وقد ساهم تداول كتلتي أسهم بقيمة 3ر2 مليون دينار تابعتين لبنك تونس العربي الدولي بنحو 7ر1 مليون دينار وتأمينات المغاربية بقيمة 6ر0 مليون دينار في تغذية التداولات .

وتصدر سهم آير ليكيد تونس ، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر14 بالمائة ليقفل على سعر 440ر118 دينار مما حسن مردوديته بنسبة 1ر52 بالمائة منذ مطلع العام الجاري في حين ارتفع سهم إسمنت بنزرت بنسبة 8ر11 بالمائة الى 610ر1 دينار.

وتراجع سهم تونانفست بنسبة 5ر6 بالمائة الى 700ر11 دينار في حين استحوذ بنك تونس العربي الدولي على 5ر5 مليون دينار من إجمالي التداول متجاوزا شركة ليلاس التي حصدت زهاء 7ر3 مليون دينار.

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