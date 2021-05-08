حجر صحي شامل: نقل تونس تعدّل رحلاتها.. وهكذا ستكون البرمجة الجديدة

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم السبت 8 ماي 2021 عن إقرار برمجة جديدة لرحلاتها تتماشى مع متطلبات استمرارية النشاط بعدد من القطاعات الحيوية و خاصة منها القطاع الصحي وذلك بداية من يوم الأحد 09 ماي 2021 وذلك تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل والتمديد في فترة حظر الجولان .

و بمقتضى هذه البرمجة فإن حركة الجولان على مختلف خطوط النقل بتونس الكبرى ستكون كما يلي خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال :

بالنسبة للشبكة الحديدية سيتم إقرار تواتر بساعة بين السفرات على كافة خطوط المترو الخفيف و على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسى

شبكة الحافلات : إقرار تواتر بساعة بين السفرات على الخطوط التالية :

خط 32 ، خط 32 ب ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،

خط 116 ، خط 16 ث، خط 6p ، خط 20 ، خط 18 ت ، 38 ب، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26 و الخط 26 أ.

وأضافت الشركة أن امتطاء العربات سيقتصر فقط على حاملي تراخيص التنقل .

كما أكدت نقل تونس على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الولوج إلى الفضاءات المخصصة للمسافرين و مختلف وسائل النقل.