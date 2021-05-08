عاجل: تحديد الدولة التي سيسقط فيها الصاروخ الصيني

حدد الجيش الأميركي الدولة التي سيسقط فيها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة اليوم السبت 8 ماي 2021 .

ووفق ما ذكرته شبكة سي أن أن الأميركية، مساء أمس الجمعة 7 ماي 2021، فإن أحدث التقديرات تشير إلى أن الصاروخ الصيني سيسقط في مكان ما في تركمانستان.

ونقلت الشبكة عن الجيش الأميركي تقديرات تشير إلى أن الصاروخ سيسقط السبت في الساعة 7 مساء بالتوقيت الشرقي الأميركي، الموافق لصباح الأحد في منطقة وسط آسيا.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصاروخ سيقط على اليابسة وليس في المحيط، فيما يبقى سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان محتملا.

ومن الممكن لأي شخص على وجه الأرض تتبع حركة حطام الصاروخ الصيني “CZ-5B R/B”، والخارج عن السيطرة منذ الأسبوع الماضي، وفقا لما نقل موقع “إكسبرس” الإنكليزي.

ويتابع العالم حركة الصاروخ الصيني “لونغ مارش بي” الخارج عن السيطرة في الفضاء، والذي قد يسقط في أي لحظة على سطح الأرض في موقع لا يمكن التنبؤ به بشكل دقيق بعد.