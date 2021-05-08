ولاية المنستير :تلقيح 26 ألفا و252 شخصا ضدّ كورونا منذ 13 مارس 2021

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ( المركز الجهوي 1 و2 للتلقيح ضدّ كوفيد19 ) تلقيح مجموع 26 ألفا و252 شخصا من بينهم 10 ألاف و452 شخصا تلقوا الجرعة الثانية في الفترة الفاصلة بين 13 مارس الفارط و7 ماي الجاري وفق حصيلة محيّنة اليوم الجمعة.

و اكدت الناظرة العامة للمركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير، نادرة بشير لموفدة /وات/ أنّ عمليات التلقيح ستتواصل بشكل عادي خلال فترة الحجر الصحي الشامل بكلّ من المركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وبالمركز الجهوي عدد 2 للتلقيح ضدّ “كوفيد 19” بقصر هلال.

وأفادت نادرة بشير أنّهم سجلوا أمس توافد 810 فردا ، لافتة الى اهمية تنظيم عملية التلقيح بالمركز بالنسبة إلى كبار السن أو حاملي الإعاقة ، مشيرة في هذا الاطار إلى أنّ لديهم حاليا 3 كراسي متحركة وهي غير كافية.

يذكر ان اللّجنة الجهوية الطبية العلمية كانت قد اقترحت خلال اجتماعها يوم 6 ماي 2021 إضافة أربع مراكز تلقيح جهوية بكلّ من المكنين وطبلبة وجمال والساحلين ،علاوة على تنظيم أيام تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بمراكز الصحة الأساسية ببقية معتمديات الجهة السبعة، وإحداث فريق متنقل للتلقيح للتحوّل إلى كبار السن وحاملي الإعاقة بالمناطق الريفية