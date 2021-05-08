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فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريديةبصفة استثنائية يومي 10 و11 ماي

2021/05/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن البريد التونسي في بلاغ، السبت، أنه سيتم فتح الهياكل التجارية (مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية) بصفة استثنائية يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 ماي 2021 لتأمين الخدمات المالية والبريدية الضرورية.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا كانت قد أعلنت عن إقرارحجر صحي شامل بداية من يوم السبت 9 ماي منتصف الليل إلى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحا

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