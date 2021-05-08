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هام: وزارة الداخلية توضح تفاصيل اجراءات الحجر الصحي الشامل..

مهنيو الصحة بالقطاعين العام والخاص والمتدخلون في القطاع الصحي مستثنون من الحجر الصحي الشامل

2021/05/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اكدت وزارة الصحة، ان مهنيي الصحة والمتدخلين بالقطاع الصحي في القطاعين العام والخاص، مستثنون من إجراءات الحجر الصحي الشامل وذلك لضمان استمرارية اسداء الخدمات خلال هذه الفترة، حسب بلاغ لوزارة الصحة صادر اليوم السبت.
وأوضحت أن العاملين بالقطاع الصحي العمومي والخاص والأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والعاملين بالعيادات الطبية ومخابر التحاليل الخاصة والعاملين بالصيدليات الخاصة والصيادلة وأعوان موزعي الادوية بالجملة غير ملزمين بتطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.

كما تشمل الاستثناءات، العاملين بقطاع تصنيع الادوية والفنيين الساميين والممرضين العاملين بمحلات التمريض وجميع مراكز الاسلاك شبه الطبية والعاملين بالشركات الموزعة للتجهيزات والسوائل الطبية والشركات المكلفة بصيانة التجهيزات بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة والعاملين بشركات النقل الصحي وعيادات الاستمرار الطبي الاستعجالي الليلي عملهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل بصفة طبيعية.
يذكر أنه تم الإعلان يوم 7 ماي الجاري على قرار الحجر الصحي الشامل بداية من الاحد 9 ماي الجاري الى غاية 16 من نفس الشهر وحظر الجولان من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.

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