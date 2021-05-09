إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس..

سجلت تونس 73 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1276 اصابة جديدة من مجموع 6016 تحليلا مخبريا وذلك الى غاية يوم 07 ماي 2021 ليرتفع اجمالي الوفايات بالفيروس الى نحو 11350 حالة وفاة فيما بلغ اجمالي الاصابات 319 الفا و512 اصابة وفق بلاغ محين صادر السبت عن وزارة الصحة.

وحسب نفس البلاغ فقد بلغ العدد مرضى كوفيد-19 المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة الى غاية يوم 07 ماي الجاري 2558 شخصا فيما بلغ عدد المقيمين باقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص 495 شخصا الى جانب خضوع 149 شخصا للتنفس الاصطناعي .

هذا وقد بلغ العدد الجملي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد 276الفا و198 شخصا اما اجمالي عدد التحاليل المنجزة للتقصي عن الفيروس الى حدود يوم 07 ماي 2021 فبلغت 1356 الفا و375 تحليلا مخبريا .