المهدية : وفاة مصاب واحد وتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 61 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع وفاة مصاب واحد اصيل معتمدية المهدية عن سن عادل 63 عاما.

وتوزّعت الإصابات الجددية، بحسب الدوائر الصحية، إلى 5 بالسواسي و4 بقصور الساف و3 بالمهدية وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة ببومرداس.

وتعافى، في المقابل، 89 مصابا ليرتفع مجموع حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 10199 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة 11369 إصابة من بينها 231 حالة وفاة و839 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 552 مواطنا، اليوم ، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 19745 من بينهم 5748 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.