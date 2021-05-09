وزارة النقل تدعو كافة المهنيين والناشطين في القطاع إلى احترام القرارات الصادرة عنها وتنفيذها

دعت وزارة النقل واللوجستيك، الأحد، كافة المهنيين والناشطين في القطاع، إلى ضرورة احترام القرارت الصادرة عنها، والعمل على تنفيذها، والحرص على “المساهمة كل من موقعه في حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم خلال الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ، وجوب التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك اتخذت جملة من القرارات المتعلقة بتنظيم تنقل المواطنين خلال فترة الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي الجاري، ضمانا للحد الأدنى من خدمات النقل لطالبيه بما في ذلك النقل المنتظم وغير المنظم.

وتتمثل جملة القرارات في تأمين التنقل داخل المدن والعاصمة، وبين المدن داخل نفس الولاية فقط بالنسبة للأسلاك النشيطة، وأعوان الصحة وبعض الحالات القصوى والضرورية، بما في ذلك المتحصلين على مواعيد تلقيح ضد الجائحة، إضافة الى العاملين في القطاعات الأساسية الحيوية التي لا تشملها اجراءات الحجر الصحي.