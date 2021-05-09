المنستير/كورونا”: حالة وفاة و41 إصابة جديدة وتخلف 63 شخصا عن الجرعة الثانية من التلقيح

ارتفع مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير خلال الفترة مارس 2020-7 ماي 2021 إلى 493 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة بمعتمدية المكنين، كما بلغ عدد الاصابات بالفيروس 18 ألف و508 إصابات باعتبار ال 41 إصابة الجديدة، مع تعافي 16ألف و581 حالة منها 90 حالة شفاء جديدة وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وسجل تراجع لعدد الحالات النشطة بالجهة إلى 1434 حالة إلى غاية 7 ماي الجاري، علما وان 90 مصابا يقيمون حاليا بالمستشفيات العمومية وبعدد من المصحات الخاصة من بينهم 54 في المستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. وبلغت النسبة الجهوية لاشغال أسرة “كوفيد” 57 في المائة.

ويتواصل تصنيف المنستير ولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا خلال 14 يوما الأخيرة إذ بلغ المعدل الجهوي للإصابات لكل 100 ألف ساكن 129 إصابة، وسجل على مستوى متعتمدية طبلبة تطور في مستوى الاختطار من مرتفع إلى مرتفع جدا في حين تراجع مستوى الاختطار من مرتفع إلى متوسط بكلّ من معتمديتي جمال والمكنين.

وسجل مركزا التلقيح الجهويين ضد “كوفيد 19” عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال تلقيح 26 ألف و252 شخصا من الذين تلقوا الجرعة الأولى و11 ألف و709 أشخاص من الذين تلقوا الجرعة الثانية من بينهم 1257 شخصا تلقوا أمس الجرعة الثانية، ولم تسجل عمليات تلقيح جديدة بالنسبة إلى الجرعة الأولى مع تخلف 63 شخصا عن التلقيح بالنسبة إلى الجرعة الثانية من مجموع 1320 شخصا وجهت لهم الدعوة أمس حسب آخر احصائية محيّنة .