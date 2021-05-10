النقابة التونسية للفلاحين: “قرار التوقف عن تجميع الحليب سيزيد في الإضرار بالمربين”

اعربت النقابة التونسية للفلاحين عن “استغرابها” من قرار الغرفة الوطنيــة لمراكز تجميع الحليب التوقـف عــن تجميـع الحليـب كليــا أيــام الأربعـــاء والخميــس والجمعة (12 و13و14 ماي 2021).

واعتبرت نقابة الفلاحين، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن قرار الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب “أحاديّ الجانب وسيزيد في الإضرار بالمربين”.

ودعت أيضا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي تنضوي تحت رايته الغرفة الوطنية لمراكز التجميع، للتدخل والتراجع عن قرار التوقف عن تجميع الحليب خلال الأيام المذكورة، ولمزيد التنسيق والتشاور مع بقية المنظمات المهنية المتدخلة في منظومة الألبان.

وكانت الغرفة الوطنيــة لمراكز تجميع الحليب قد قرّرت، في بيان أصدرته صباح اليوم الاثنين، التوقـف عــن تجميـع الحليـب كليــا أيــام الأربعـــاء والخميــس والجمعة من هذا الأسبوع (فـــي انتظـــار ما يجب أن تتخذه الجهات المعنية مـــن اجراءات).

وأوضحت الغرفة النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا القرار يأتي على اثر الصعوبــات الكبيــــرة التـــي تعيشها مراكـــــز تجميع الحليب بعد تقليص بعض مصانــــع الحليــــــب مــن الكميـــــات التــي تتزود بها نتيجة الوضـــع الــــذي تمــر به البلاد جراء تاثيـــرت جائحة كــــورونا ،خاصة في ما يتعلق بالسياحـــة والقــــــدرة الشـــرائية للمواطن.