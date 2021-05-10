زغوان- كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لامرأة من منطقة بئر مشارقة تبلغ من العمر64 سنة ارتفع على إثرها عدد الوفيات بالجهة إلى 163 حالة منذ ظهور الوباء منها 123 حالة وفاة سجلت بكل من زغوان والفحص والناظور.

وذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم أيضا تسجيل 8 إصابات إضافية من جملة 31 عينة تحليل، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 4410 إصابات سجل أغلبها أيضا بزغوان والفحص والناظور بجملة إصابات بلغت 3039 إصابة.

وأضاف أن 51 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بوحدات الكوفيد منهم 9 يقيمون بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان الذي وصل إلى طاقة استيعابه القصوى ولم يعد بإمكانه ايواء أعدادا إضافية من المصابين، مشيرا، في المقابل، إلى أن مادة الأوكسيجين متوفرة بالقدر الكافي بمختلف المؤسسات الصحية وخاصة بوحدات “كوفيد”.