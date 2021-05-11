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رمزي جرمود يخلف غازي الغرايري على راس الاطار الفني للملعب التونسي

2021/05/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اعلن الملعب التونسي يوم الثلاثاء عن التركيبة الجديدة للاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم التي تالفت من رمزي جرمود كمدرب ومهدي بن حسين كمساعد مدرب اول وامير الدريدي كمساعد مدرب ثان مكلف بالإحصاء والمتابعة وعماد الغرياني كمعد بدني وصفوان الحيدري كمدرب حراس.

وياتي الاعلان عن رمزي جرمود كمدرب جديد للملعب التونسي ليؤكد انتهاء العلاقة التعاقدية مع الممرن غازي الغرايري بعد الخسارة امام اتحاد تطاوين 1-2 يوم الاحد الماضي في اطار الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وساهمت هذه الهزيمة في تازم موقف فريق باردو في سباق تفادي النزول بعد ان توقف رصيده عند 29 نقطة في المرتبة الحادية عشرة بالتساوي مع نجم المتلوي وبفارق نقطة واحدة امام النادي البنزرتي. وتنتظر الملعب التونسي مباراة قوية امام ضيفه النادي الافريقي في دربي العاصمة الصغير يوم 19 ماي الجاري لحساب الجولة السادسة والعشرين الاخيرة ويتيعن عليه الانتصار لضمان بقائه بغض النظر عن نتائج بقية المقابلات.

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