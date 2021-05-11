صفاقس: إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 03 أشخاص

عاجل: تسجيل اصابة بسلالة جنوب افريقيا لكورونا بولاية ثانية

مسؤول أوروبي يؤكد: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ولن نشتري لقاحاتها مجددا

الامارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من 4 دول

عاجل: قريبا تلقيح كورونا في الصيدليّات

2021/05/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

من المنتظر أن يتم قريبا تشريك الصيدليات في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في اطار التكثيف في نسق حملة التطعيم.
ووفق ما ذكره رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، في تصريح لموزاييك فإن وزارة الصحة طلبت منهم المساعدة في حملة التطعيم باعتبار أن الصيدليات متواجدة في كامل تراب الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية.

وفي المقابل أكد عميرة على ضرورة إعادة النظر في الجانب اللوجستي لأن الصيدليات لا يمكنها تقديم كل أنواع التلاقيح خاصة فايزر وسبوتنيك نظرا لتطلبهما درجة تبريد معينة لا تتوفر في الصيدليات وبالتالي من الوارد تقديمها للقاحي أسترازينيكا جونسون آند جونسون فقط لأن تخزينهما يتطلب درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مائوية.

وأشار ذات المصدر الى أن التلقيح سيكون مجانيا على غرار مراكز التلقيح مع المحافظة على نفس المبادئ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn