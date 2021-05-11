عاجل: قريبا تلقيح كورونا في الصيدليّات

من المنتظر أن يتم قريبا تشريك الصيدليات في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في اطار التكثيف في نسق حملة التطعيم.

ووفق ما ذكره رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، في تصريح لموزاييك فإن وزارة الصحة طلبت منهم المساعدة في حملة التطعيم باعتبار أن الصيدليات متواجدة في كامل تراب الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية.

وفي المقابل أكد عميرة على ضرورة إعادة النظر في الجانب اللوجستي لأن الصيدليات لا يمكنها تقديم كل أنواع التلاقيح خاصة فايزر وسبوتنيك نظرا لتطلبهما درجة تبريد معينة لا تتوفر في الصيدليات وبالتالي من الوارد تقديمها للقاحي أسترازينيكا جونسون آند جونسون فقط لأن تخزينهما يتطلب درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مائوية.

وأشار ذات المصدر الى أن التلقيح سيكون مجانيا على غرار مراكز التلقيح مع المحافظة على نفس المبادئ.