كوريا الشمالية تؤكد استمرار خلوها من فيروس كورونا

كشف تقرير دولي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على نحو 26 ألف شخص حتى الآن، لكنها لم تبلغ عن أي حالة إصابة بهذا الفيروس.

وفي تقريرها الأسبوعي الوبائي، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 751 كوريا شماليا خضعوا لاختبارات فيروس كورونا في الفترة الممتدة بين 23 و29 أبريل الماضي، لافتة إلى أن نتائج الجميع جاءت سلبية تجاه الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لاختبارات فيروس كورونا في كوريا الشمالية إلى 25986، حيث أن الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، أكد استمرار خلوه من فيروس كورونا.

وقالت الصحة العالمية في تقرير ها، إنه من بين 751 شخصا تم اختبارهم حديثا في كوريا الشمالية، تبين أن 139 شخصا عانوا من مرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وكالات