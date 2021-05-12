باجة: تسجيل حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجل المستشفي الجهوي بباجة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لامرأة في 65 من عمرها، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء بالجهة، الى 198 حالة.

وأثبتت التحاليل الفيروسية، المجراة بتاريخ 10 و11 ماي الجاري، وجود 77 إصابة بالفيروس، أغلبها بمدينة باجة بـ43 إصابة، اضافة الى تسجيل 12 إصابة بتبرسق، و11 إصابة بمجاز الباب، و7 إصابات بنفزة.

وبلغ العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية انتشار الجائحة، 6278 إصابة، من جملة 19481 تحليلا تم اجراؤه.

وقاربت نسبة التعافي من الفيروس، حتى يوم أمس الثلاثاء، الـ92 بالمائة، وذلك بعد تعافي 5770 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.